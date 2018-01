Com 128 km, capital registra segunda maior lentidão do ano

Os motoristas enfrentavam por volta das 9h30 desta segunda-feira, 2, o segundo maior congestionamento do ano, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A lentidão era de 128 km em toda a cidade. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua A Marginal do Tietê concentra o pior trecho de lentidão, são cerca de 15 km de congestionamento, entre as pontes Piqueri e Aricanduva. O recorde do ano aconteceu no último dia 13 de fevereiro, quando a capital registrou 155 km de ruas e avenidas congestionadas, por conta das chuvas e vários acidentes.