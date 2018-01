Com 125 km, trânsito na capital paulista é o 3º maior do ano

O índice de congestionamento na cidade de São Paulo chegou a 125 quilômetros, às 9h30 desta sexta-feira, 6. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), é a terceira maior marca do ano no período. O recorde até agora foi registrado às 10h30 do dia 13 de fevereiro, por conta de chuvas e acidentes. Veja também: Blog do trânsito: saiba como está a situação e programe-se Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET As Marginais do Pinheiros e do Tietê acumulavam mais de 40 quilômetros de trânsito engarrafado. Na Marginal do Pinheiros, a pista expressa sentido Interlagos estava com trânsito lento entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, com mais de nove quilômetros de extensão. No outro sentido, o engarrafamento seguia por quase oito quilômetros nas pistas expressa e local, entre as Pontes Cidade Jardim e João Dias. Na Marginal do Tietê, o motorista trafegava com velocidade reduzida em dois pontos da pista local no sentido Castelo Branco. Um deles com cerca de nove quilômetros entre as Pontes dos Remédios e Limão e de quase sete quilômetros entre as Pontes do Piqueri e das Bandeiras.