Com 12%, SP registra menor índice de umidade do ar do ano

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou às 15 horas desta sexta-feira, 27, 12% de umidade relativa do ar na estação automática do Mirante do Santana, na Zona Norte. O índice é o menor do ano, superando o recorde anterior de 13% registrado na quarta-feira, 25. O recorde histórico foi registrado no dia 14 de agosto de 2009, quando a estação marcou 10%.

Hoje, a capital paulista entrou em estado de alerta a partir do meio-dia pelo quinto dia seguido devido ao baixo índice.

A Defesa Civil recomenda que a população evite atividades ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17h e não pratique exercícios entre as 11h e 15h. É também aconselhável a ingestão de bastante líquido para não ter problemas de desidratação. A Defesa Civil alerta ainda para que as pessoas não coloquem fogo em terrenos baldios e vegetação seca, pois a baixa umidade relativa do ar pode aumentar as chances de incêndio nas pastagens e florestas.

Notícia atualizada às 20h18.