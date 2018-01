Com 12,7ºC, São Paulo bate recorde de frio do ano

A cidade de São Paulo registrou a temperatura mais fria do ano durante a madrugada deste sábado, 16. Os termômetros chegaram a 12,7ºC no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, degundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Antes disso, a menor temperatura tinha sido registrada no último dia 8, com 13,7ºC.

De acordo com as previsões do Inmet, nos próximos dias o frio pode ser ainda maior. No domingo, 17, o dia deve variar entre nublado e parcialmente nublado, com névoa úmida e temperatura máxima de 19ºC e mínima de 11ºC.

Na segunda-feira, 18, o dia deve permanecer entre parcialmente nublado a claro, com névoa úmida ao amanhecer. A máxima fica nos 22ºC e a mínima nos 12ºC