Com 116 km, São Paulo bate novo recorde de trânsito do ano

A capital paulista bateu novo recorde de trânsito do ano na manhã desta segunda-feira, 9. Às 8h30, a cidade registrou 116 km de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por volta das 10 horas, a capital tinha quase 70 km de congestionamento. Na sexta, a cidadebateu recorde de trânsito de manhã e à noite. Veja também: Especial: como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe: a situação do trânsito rua-a-rua Trechos em vermelho representam trechos congestionados por volta das 10 horas. Fonte: CET O grande número de acidentes ocorridos durante a madrugada e início da manhã deixaram reflexo nas vias da cidade, complicando o trânsito, de acordo com a CET. Algumas árvores que caíram durante a tarde do domingo também causavam transtornos aos motoristas. A zona sul era a região com maior número de trechos com tráfego carregado. Entre os 114 km de lentidão registrados às 8h47, 39 km estavam na região. Piores trechos congestionados às 10h20 - Marginal do Pinheiros: sentido Interlagos tem lentidão por 6,5 km, entre as pontes do Jaguaré e Cidade Jardim; - Corredor Norte-Sul: sentido Santana para por 6,5 km, do Viaduto Indianápolis até a Rua Jaceguai; - Marginal do Tietê: sentido Ayrton Senna tem trânsito ruim por quase 5 km, entre as pontes dos Remédios e Piqueri. Texto alterado às 10h20 para atualização de informações.