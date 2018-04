Com 115 kms, SP registra segundo maior congestionamento do ano

São Paulo, 27 - A capital paulista registrava às 9h30 nesta sexta-feira, 27, o segundo maior índice de congestionamento do ano, com a marca de 115 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito carregado, por conta da chuva fraca que atinge a cidade e o excesso de veículos.

O maior índice de 2012 ocorreu no último dia 10, quando os motoristas enfrentaram 120 quilômetros de lentidão, às 10 horas da manhã. No ano passado, a lentidão chegou a 157 quilômetros às 9h do dia 4 de abril.

As vias com maiores trechos de trânsito lento eram as Marginais. A Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, estava com lentidão de 10 kms na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Limão, reflexo da lentidão que começava na Ponte da Cidade jardim, na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros.

A pista local da Tietê também concentrava oito quilômetros de morosidade, entre as Pontes dos Remédios e Julio de Mesquita Neto, e a pista central estava com sete quilômetros de lentidão, entre as Pontes Atílio Fontana e do Limão. A zona oeste era a região que concentrava o maior número de vias congestionadas, com 35 quilômetros de trânsito complicado.