Colombianos são presos após furtar cosméticos Dois colombianos foram presos em flagrante terça-feira, após furtar cosméticos de uma loja do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um vendedor de 20 anos e um desempregado de 41 foram surpreendidos pelo segurança da loja ao sair com perfumes e cremes dentro da calça. Câmeras da loja flagraram a ação. Na delegacia do aeroporto, eles inicialmente negaram o crime, mas depois confessaram e tiraram oito frascos de perfume e dois cremes corporais escondidos na roupa.