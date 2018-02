''Colocaria minha família nesse avião'', diz diretor

RECIFE

Em seu primeiro comunicado oficial, na noite de ontem, executivos da Noar, emocionados, afirmaram que ainda buscam as causas do acidente.

"Também queremos saber", resumiu o diretor de Assuntos Corporativos e Comerciais, Giovanne Farias. Antes, o vice-presidente da empresa, Vicente Jorge, havia enumerado procedimentos de segurança e manutenção das duas aeronaves usadas pela empresa - peso adequado, experiência da tripulação e manutenções periódicas - a última durou três dias, terminou no domingo e teve participação de equipe da fabricante do motor GE, da República Checa.

"Já coloquei meus netinhos ali. Eu colocaria minha família nesse avião", afirmou o diretor de Operações da Noar, comandante Marcos Sendin, ao falar sobre a confiança nas aeronaves, que têm um ano de operação. "Sou usuário e como piloto já voei mil horas nesta aeronave sem nada ter a reportar sobre a sua segurança."

Ele foi instrutor dos tripulantes mortos e garantiu que o copiloto Roberto Gonçalves nunca relatou problemas de perda de potência da aeronave, como havia informado seu irmão, Jairo.

O presidente da empresa, Djalma Cintra Júnior, reforçou o comprometimento com a segurança e a qualidade, ao lembrar que as aeronaves têm seguro total, incluindo "a cobertura de terceiros". A capacidade de peso do L-410 é de 6,6 mil quilos e a aeronave transportava 5.559 quilos. "Se esse avião fosse inseguro, as seguradoras não aceitariam trabalhar conosco", completou o comandante Marco Sendin, diretor de Operações da Noar. "O Código Brasileiro de Aviação Civil é muito rigoroso."

Suspensão. Todos os voos da Noar foram suspensos ontem. Hoje a empresa deve voltar a operar com a única aeronave restante. Mensalmente, a Noar fazia 270 voos. No ano passado, transportou 37 mil passageiros entre Recife, Maceió, Natal e Mossoró - as quatro cidades onde opera.