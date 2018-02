Colisões sem vítima terão BO online A partir de segunda-feira, o motorista que se envolver em um acidente de trânsito sem vítima em São Paulo poderá fazer o boletim de ocorrência pela internet, no site da Delegacia Eletrônica (www.ssp.sp.gov.br). Com a mudança, o condutor não precisará mais comparecer a uma unidade da PM para conseguir o registro. Em 2010, foram 143.788 acidentes de trânsito sem vítima no Estado. / WILLIAM CARDOSO