Colisões em corredor de ônibus ferem 34 pessoas Trinta e quatro pessoas ficaram feridas em dois acidentes com ônibus do BRT TransOeste, na zona oeste do Rio, nesta segunda-feira, 9, de manhã. Uma colisão entre dois coletivos, às 6h, no Recreio dos Bandeirantes, deixou 25 feridos, nenhum grave. No segundo acidente, um ônibus bateu em um carro, na pista sentido Barra. Nove pessoas ficaram feridas, mas nenhuma corria risco de morte. Em um terceiro acidente, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, um ônibus bateu em um poste, mas não deixou feridos.