Colisão na BR-116 deixa 10 mortos e 2 feridos

A médica Sônia Maria Santanna Stender, de 61 anos, foi assassinada com três tiros na Penha, na zona norte do Rio, na manhã de ontem. Pediatra do Hospital Estadual Getúlio Vargas, ela havia acabado de deixar a instituição, depois de cumprir o plantão de 24 horas. Ela dirigiu por cerca de três quilômetros, quando foi abordada por homens armados. Um dos criminosos disparou e ela levou um tiro na cabeça e dois no peito. A polícia investiga se foi uma tentativa de assalto ou se o crime teve outra motivação.

O Batalhão de Choque do Rio interceptou e apreendeu na manhã de ontem, na Avenida Brasil, zona oeste do Rio, um ônibus de excursão com suspeitos de integrar a quadrilha de tráfico de drogas da Favela do Caju, na zona portuária do Rio. Entre os passageiros, estava o chefe do tráfico da comunidade Parque Alegria, conhecido como Playboy, e Renan Magalhães de Lima, o Loló, gerente do tráfico no Morro da Coroa, no centro. Eles seguiam com as famílias para um sítio em Itaguaí (RJ).

Um sargento da Polícia Militar foi assassinado a tiros, na noite de anteontem, quando realizava um trabalho de segurança em um mercado no Parque São Paulo, em Araraquara, interior de São Paulo. Segundo a PM, por volta das 22h45, o sargento Adriano Simões da Silva, de 37 anos, foi atingido 17 vezes nas costas. Ele foi surpreendido por três homens armados, que ainda não foram localizados. Ninguém foi preso. A polícia vai avaliar gravações feitas pelas câmeras de segurança do local.