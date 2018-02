Colisão mata 6 pessoas da mesma família Um acidente entre um veículo de passeio e um caminhão matou seis pessoas da mesma família no início da noite de anteontem na Via Lagos, rodovia na Região dos Lagos, no Estado do Rio. Duas vítimas eram crianças. A colisão foi por volta das 19h, na altura do município de Araruama. O carro da família, um Kia Cerato, ficou totalmente destruído. O motorista teria perdido o controle do veículo. Nomes e idades das vítimas não foram divulgados pela polícia.