Colisão frontal entre veículos deixa um morto e quatro feridos em SP

SÃO PAULO - Um acidente entre dois veículos na manhã deste sábado, 7, deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na zona sul de São Paulo. Dois carros colidiram frontalmente na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi. Ainda não se sabe o que causou o acidente, que deve ser investigado pela Polícia Civil.

As informações da ocorrência são da Polícia Militar, que registrou o caso por volta das 5h30 deste sábado. A vítima fatal era passageiro de um dos carros e não teve a identificação revelada. A colisão interditou a avenida nos dois sentidos no período da manhã na altura da Rua Francisco Tomás de Carvalho. Os feridos foram levados ao Pronto-Socorro do Hospital São Luiz e ao Hospital Regional Sul.

Outra ocorrência de trânsito deixou dois feridos durante a madrugada. Um ônibus colidiu com um veículo de passeio no cruzamento das avenidas do Rio Pequeno com a Corifeu de Azevedo Marques, no bairro do Rio Pequeno, zona oeste da capital. O motorista do carro perdeu o controle e acabou atingindo um poste de iluminação pública.