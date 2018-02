Colisão fere um e causa lentidão no trecho oeste do Rodoanel

SÃO PAULO - Um acidente entre uma carreta e um caminhão-baú deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira, 20, no km 26 do trecho oeste do

SÃO PAULO - As faixas do trecho oeste do Rodoanel, na altura da cidade de Cotia, Grande São Paulo, foram liberadas por volta das 8h desta quarta-feira, 20, após um acidente com dois veículos. Às 9 horas, o motorista enfrentava lentidão do km 19 ao km 24.

Os dois caminhões colidiram às 6h30, no km 26 da via, em direção ao litoral. Uma pessoa ficou ferida no acidente e foi encaminhada para o pronto-socorro de Embu, também na Grande São Paulo. Não há informação sobre o estado de saúde dela.

Outras rodovias registravam lentidão nesta manhã. Às 9 horas, a Rodovia dos Bandeirantes tinha congestionamento no trecho São Paulo - Jundiaí, na pista expressa, sentido interior, do km 19 ao km 20, devido a obras no local. A Rodovia Presidente Dutra registrava trânsito carregado, sentido São Paulo, do km 218 ao 221, em Guarulhos, na pista marginal. No sentido Rio de Janeiro, a Dutra tinha morosidade do km 219 ao 218, na pista expressa, em Guarulhos, por causa de um veículo quebrado na região.

Capital. São Paulo tinha 27 km de engarrafamento às 9h. As zonas oeste e sul eram as regiões com maior índice de lentidão, com 9 km de tráfego parado em cada uma. A Radial Leste tinha 3,2 km de lentidão, sentido centro, do Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk. Na pista expressa da Marginal do Pinheiros registrava 2,7 km de trânsito moroso, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária.

Atualizada às 9h