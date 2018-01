Colisão entre três veículos bloqueia pista central da Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Uma colisão entre um micro ônibus, um carro e uma moto está bloqueando totalmente a pista central da Marginal do Tietê na manhã desta terça-feira, 22. O acidente aconteceu na altura da Ponte do Limão, no sentido da rodovia Castelo Branco.

Por volta das 5h30, um carro capotou após bater em um micro ônibus. Em seguida, a moto não conseguiu frear e também se chocou. Há pelo menos três vítimas, que estão sendo socorridas.

Há lentidão entre a área do acidente e a ponte Cruzeiro do Sul, informa o jornal Bom Dia Sção Paulo, Rede Globo.