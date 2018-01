Colisão entre 3 carretas na Castelo deixa ferido em estado grave

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo três carretas deixou uma vítima em estado grave na Rodovia Castelo Branco, sentido interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 1º. A colisão traseira envolvendo os três veículos ocorreu às 5h30 no quilômetro 58, na altura de Araçariguama, no interior.

As faixas 1, 2 e 3 chegaram a ficar completamente bloqueadas e foram liberadas duas horas depois, por volta das 8h. A fila de veículos se estendeu até o quilômetro 51 - uma extensão de sete quilômetros.

Uma pessoa ficou presa nas ferragens, foi removida quase duas horas após o acidente e encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba. Segundo informações da CCR Via Oeste, concessionária que administra a rodovia, o estado da vítima é grave.

Com a colisão, a carga de uma das carretas, composta por três bobinas de aço, caiu na pista e se espalhou, causando o bloqueio das pistas. Às 8h10, a CCR Via Oeste informou duas bobinas de aço já haviam sido retiradas e uma delas foi afastada para o canteiro central, garantindo a circulação de veículos.

Outro acidente. A Castelo Branco foi interditada também, no mesmo sentido, no quilômetro 101, em Porto Feliz, onde um caminhão-tanque carregado com gasolina tombou durante a madrugada. O motorista ficou ferido. A pista sentido interior foi bloqueada para o transbordo do combustível, em razão do risco de explosão. O tráfego está sendo desviado no quilômetro 97 para a Rodovia Marechal Rondon. /DIEGO MOURA, JOSÉ MARIA TOMAZELA E JULIANA DIÓGENES