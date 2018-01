Colisão entre ônibus na Lapa deixa um morto e 12 feridos

SÃO PAULO - Uma colisão entre um ônibus e um micro-ônibus causou a morte de um idoso e deixou outras 12 pessoas feridas no fim da noite desta quarta-feira, 22, na Lapa, zona oeste de São Paulo. Conforme o Corpo de Bombeiros, duas estão em estado regular e dez sofreram ferimentos leves.

O acidente aconteceu no cruzamento entre as Ruas Faustolo e Aurélia, que foi totalmente isolado para perícia. Não há previsão de liberação do trânsito no local.

Após a colisão, um dos ônibus subiu sobre a calçada e atropelou o idoso, de 68 anos, que morreu no local. O veículo ainda atingiu duas casas, que tiveram a estrutura afetada, e derrubou um poste. A energia elétrica foi cortada na região.