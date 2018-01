Colisão entre ônibus e máquina de manutenção de trilho deixa 20 feridos em SP

SÃO PAULO - Cerca de 20 pessoas ficaram feridas após um ônibus e uma máquina que faz manutenção em ferrovias colidirem na tarde desta quarta-feira, 28, na cidade de Quatá, no interior de São Paulo.

O acidente aconteceu em uma rodovia que corta a cidade. O ônibus, que transportava funcionários de usinas de açúcar e álcool da região, foi atingido na parte traseira. O veículo capotou após a batida.

Os passageiros do ônibus e os funcionários que estavam na máquina foram socorridos e levados para hospitais da região. A polícia investiga as causas do acidente.