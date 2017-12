Colisão entre ônibus e caminhão deixa cinco vítimas e fecha rua no centro de SP

SÃO PAULO - Um caminhão e um ônibus de transporte público se envolveram em um acidente na manhã desta quarta-feira, 6, no centro de São Paulo. A colisão também envolveu um poste, e pelo menos cinco vítimas estão sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Por volta das 6h30 dois veículos se chocaram na rua Cantareira, 10, na altura do cruzamento com a rua São Caetano, entre o centro e a zona norte da capital paulista. O Corpo de Bombeiros enviou 9 viaturas para o local, considerando a possibilidade de ser alto o número de vítimas, já que um dos veículos envolvidos é um ônibus do transporte público.

Até o momento cinco vítimas foram identificadas. O motorista do caminhão precisou ser retirado das ferragens e fraturou a perna. A ajudante dele não se machucou. No ônibus, o cobrador e uma passageira tiveram ferimentos leves e já foram encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa e Pronto Socorro São Paulo. Outros dois passageiros do ônibus estão com dores na região lombar.

Segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), a via, de sentido único, precisou ser totalmente bloqueada. Não há registro oficial de congestionamento.

Conforme imagens veiculadas pelo jornal Bom Dia São Paulo, da Rede Globo, uma das possíveis causas do acidente pode ter sido a falha no semáforo, que prejudica a sinalização. A cidade de São Paulo, de fato, tem registrado falhas sucessivas na sinalização. A prefeitura fez um contrato de R$ R$ 40,8 milhões para contratar empresas para cuidar dos 6.399 sinais na cidade.