Colisão entre duas carretas interdita Rodovia Anchieta por 1 hora

SÃO PAULO - Um colisão entre duas carretas interditou totalmente desde às 13h20 desta segunda-feira, 2, o trecho de serra da Rodovia Anchieta, sentido litoral, no km 46. Pista foi liberada às 14h10.

Uma pessoa, que ficou presa nas ferragens, teve ferimentos graves e foi encaminhado para um hospital da região.

Segundo a concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), às 15h50 o acidente ainda registrava reflexo no tráfego. O motorista enfrentava lentidão entre o km 32 e o 40, no Planalto.

No sentido São Paulo, pela manhã, outro acidente com uma carreta interditou por 40 minutos a faixa da direita e o acostamento da via, na altura do km 64, em Santos. Ninguém ficou ferido e a faixa foi liberada às 14 horas.