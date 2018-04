Colisão entre dois trens da CPTM deixa quatro feridos em Itapevi (SP)

Atualizado às 2h00

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo duas composições, uma ocupada apenas com o maquinista, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ocorrido por volta das 21h15 desta quinta-feira, 26, na Linha 8 Diamante, em Itapevi, na Grande São Paulo, deixou pelo menos quatro pessoas feridas.

Segundo nota da CPTM, a colisão ocorreu entre as estações Itapevi e Engenheiro Cardoso. Um trem que estava no sentido Itapevi bateu lateralmente em uma composição que realizava uma manobra para transpor a via em direção à estação Júlio Prestes, no centro de São Paulo.

Quatro pessoas sofreram ferimentos leves e foram levadas por homens dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), cuja base fica próxima ao local do acidente, para hospitais da região. O tráfego de trens foi interrompido a partir do trecho onde ocorreu o acidente e as composições passaram a operar apenas entre Júlio Prestes e Jandira.

A partir de Jandira, os passageiros completavam o trajeto até a estação Amador Bueno em ônibus gratuitos pelo Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese). A CPTM informou que uma sindicância foi aberta para apurar as causas do acidente.