Colisão entre dois ônibus deixa feridos na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Pelo menos seis pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 1º, em um acidente envolvendo dois ônibus na Avenida Vereador José Diniz, com a Rua Dr Jesuíno Maciel, na região do Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

Três equipes dos bombeiros trabalham no resgate das vítimas, desde às 7 horas. A corporação disse que os feridos foram levados para os hospitais Santo Amaro, Clínicas e Vergueiro. As vítimas tiveram apenas ferimentos leves.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as faixas da esquerda da via estão interditadas nos dois sentidos. Os veículos ocupam a faixa no sentido bairro, mas a do sentido centro foi fechada para o resgate.

Outro acidente envolvendo dois ônibus bloqueia a faixa da direita da pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, perto da Ponte do Tatuapé. Ninguém se feriu.

Às 7h30, a cidade tinha 47 km de vias monitoradas, sendo a zona sul responsável por 24 km (38%). A pista expressa da Marginal do Pinheiros tinha 5,1 km de engarrafamento era a via com maior índice de lentidão. O motorista enfrentava trânsito carregado, sentido Interlagos, da Ponte Morumbi até a Ponte Transamérica. Em seguida, estava a pista expressa da Radial Leste, sentido centro, com 4,7 km de retenção, do Viaduto Pires do Rio até Rua Wandenkolk.