Colisão entre carro roubado e caminhão de lixo mata um no Morumbi

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas na colisão de um veículo Corsa contra um caminhão de lixo à 0h30 desta terça-feira, 7, no Morumbi, zona sul da capital. O veículo era roubado e estava fugindo da polícia no momento do acidente.

O carro levava seis ocupantes para uma festa na favela de Paraisópolis, pela Avenida Giovanni Gronchi, quando foi abordado por uma viatura da polícia e fez uma manobra brusca para fugir. No sentido inverso, o motorista perdeu o controle e bateu em um caminhão de lixo, na altura do nº 5.440.

Um ocupante do Corsa morreu e dois ficaram feridos, além de três lixeiros que estavam trabalhando. As vítimas foram encaminhadas aos hospitais das Clínicas e Santo Amaro e até o momento não há informações adicionais sobre o estado de saúde delas.

O motorista do veículo roubado fugiu e um passageiro que escapou ileso foi levado para depor no 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi).