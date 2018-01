Colisão entre carro e viatura do Corpo de Bombeiros interdita faixas na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um carro e uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros se envolveram em uma colisão na zona leste de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 24. A batida acabou derrubando uma coluna semafórica, e viaturas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram ao local para socorrer três vítimas.

O acidente aconteceu por volta das 6h30 no cruzamento das avenidas Itaquera e Líder, no sentido bairro. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que das três faixas no trecho, duas estão bloqueadas. O trânsito está fluindo lentamente pela única faixa liberada no momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um veículo da unidade de Vila Formosa estava a caminho de uma ocorrência de incêndio quando se envolveu no acidente. Os dois bombeiros no veículo foram socorridos e encaminhados para o Hospital da Polícia Militar. Já a condutora do veículo está na Hospital São Luis. Os dois veículos ficaram significativamente danificados na parte frontal e as causas do acidente serão investigadas.

