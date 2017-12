Colisão entre carro e moto congestiona Marginal do Tietê

Os motoristas encontravam mais de seis quilômetros de lentidão na pista sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê por volta das 8 horas desta segunda-feira, 26. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Uma colisão entre um automóvel e uma moto, deixando um ferido, interditou uma faixa de rolamento da via, congestionamento o trecho entre a Ponte Julio de Mesquita Neto e Rua da Coroa. Uma faixa da Avenida do Estado também estava bloqueada, na altura do Viaduto Trinta e Um de Março, na região central de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma moto abandonada estava no local. A polícia também encontrou um capacete próximo dali, dentro do Rio Tamanduateí. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o motociclista teria pulado no rio por volta das 5 horas de hoje. Ele ainda não foi localizado. De acordo com a CET, às 8 hora a cidade registrava 33 quilômetros de lentidão, a maior parte na região central da cidade, que acumulava nove quilômetros de morosidade. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Julio de Mesquita Neto e Rua da Coroa, com 6.200 metros; sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Bandeirantes, com 4.200 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 2.070 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Viaduto Beneficência Portuguesa e Praça da Bandeira, com 2.250 metros; - Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, entre Praça Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado, com 1.840 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Praça Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Pontes Eusébio Matoso e Morumbi Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Julio de Mesquita Neto e Rua da Coroa, com 6.200 metros; sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Bandeirantes, com 4.200 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 2.070 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Beneficência Portuguesa e Praça da Bandeira Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Brasil - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Viaduto Trinta e Um de Março e Rua Jaguara - Avenida Paulista: sentido Paraíso, entre Praça Oswaldo Cruz e Alameda Casa Branca