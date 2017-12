Colisão entre carretas interdita a Raposo Tavares em Sorocaba

SOROCABA - Uma colisão entre duas carretas interditou a pista expressa da Rodovia Raposo Tavares, no sentido da capital, na manhã desta terça-feira, 27, no quilômetro 95, em Sorocaba. Um dos veículos, com carga de caixas de tomate, bateu na traseira de outro, com carga de cimento. O motorista do primeiro caminhão teve ferimentos e foi levado para pronto-socorro do Hospital Regional de Sorocaba, mas passa bem. Parte das cargas se espalhou pelo asfalto.

A pista expressa ficou totalmente interditada das 5 horas às 7h30, quando foi liberada parcialmente. O trânsito foi desviado na altura do km 100 para a pista local. O congestionamento chegou a atingir cinco quilômetros no trecho, mas não há mais lentidão no local. Às 9h15, a rodovia continuava com interdição parcial e o trânsito ainda era lento no trecho.