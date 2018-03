Colisão entre carretas causa interdição e três mortes na Régis

SOROCABA – Três pessoas da mesma família morreram e uma ficou gravemente ferida na colisão entre duas carretas, na madrugada desta quinta-feira (6), na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo a Curitiba. O acidente aconteceu por volta das 1h30, no km 360 da rodovia, na Serra do Cafezal, em Miracatu. Nesse ponto a rodovia ainda não está duplicada. A carreta com carga mista, em que viajavam o motorista, sua mulher e uma criança, filha do casal, perdeu o controle na descida da serra, invadiu a pista contrária e tombou na pista.

Outra carreta que vinha em sentido oposto acabou se chocando com o veículo tombado. Os três ocupantes da primeira carreta morreram na hora. O motorista do outro veículo ficou gravemente ferido. Ele foi levado para o Hospital São João, em Registro, e passou por uma cirurgia – o estado era estável. A carga do primeiro veículo ficou espalhada na pista. A outra carreta levava barris de chope, mas a carga não caiu.

Inicialmente a rodovia ficou totalmente bloqueada. Como no sentido São Paulo, são duas pistas, assim que as vítimas foram resgatadas, uma delas teve o sentido invertido para dar vazão ao tráfego. Mesmo assim, houve congestionamento.