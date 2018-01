Colisão entre caminhão e micro-ônibus termina com sete feridos na Anhanguera

SÃO PAULO - Pelo menos sete pessoas ficaram feridas após uma colisão traseira entre um caminhão e um micro-ônibus na tarde desta quinta-feira, 29, na Rodovia Anhanguera, na região de Jundiaí, interior de São Paulo.

O acidente aconteceu por volta das 15h45, na altura do km 61, sentido interior. A via ficou totalmente bloqueada por aproximadamente 30 minutos para que as equipes de resgate socorressem as vítimas. Os feridos, todos do micro-ônibus, foram levados para hospitais da região. Dois deles tiveram ferimentos moderados e os outros cinco sofreram apenas escoriações.

Às 16h30, o trânsito na Anhanguera foi liberado. Segundo a Autoban, concessionária que administra a via, o motorista encontrava lentidão entre o km 60 e o km 58, por volta das 17 horas.