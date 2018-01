Colisão deixa três mortos em um ferido em Paraibuna

Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em uma colisão entre dois veículos ocorrida na madrugada deste sábado, 22, na altura quilômetro 40 da Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna, 124 quilômetros a leste da capital, segundo a Polícia Rodoviária Estadual.

Por volta da 1h30, um Gol invadiu a pista contrária da via, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, no litoral, e bateu com uma Parati. Todas os mortos estavam no Gol, e o motorista da Parati foi levado ao Pronto Socorro de São José dos Campos em situação de risco, segundo a Polícia.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a visibilidade era boa e o tráfego era normal até as 7 horas deste sábado.