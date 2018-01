Colisão de ônibus em poste deixa 10 feridos na zona norte

SÃO PAULO - A colisão de ônibus em um poste deixou dez pessoas feridas na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na Casa Verde, zona norte de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 14. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove passageiros que estavam no veículo tiveram ferimentos leves.

De acordo com informações da SPTrans, o motorista discutiu com um passageiro e perdeu o controle do veículo. O coletivo municipal era operado pela empresa Spacer Transportes e atendia a linha 9784/10 - Jardim dos Francos/Barra Funda.

Nove viaturas foram deslocadas ao local.Segundo os bombeiros, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Taipas e para o Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, ambos na zona norte da capital. Um boletim de ocorrência foi registrado no 13º Distrito Policial (Casa Verde).

A faixa da direita continuava bloqueada por volta das 11h30, de acordo com a Companhia da Engenharia de Tráfego (CET), sem previsão para liberação.