Colisão de ônibus deixa cinco feridos na zona norte de SP

SÃO PAULO - Uma colisão entre dois ônibus da Viação Sambaíba deixou um motorista gravemente ferido e quatro passageiros com escoriações leves na madrugada desta segunda-feira, 31, por volta das 4h40, na Vila Souza, região da Brasilândia, zona norte da capital.

O coletivo da linha 971-C (Cohab-Metrô Santana) trafegava pela Avenida Deputado Cantídio Sampaio, em uma curva na altura do número 1300, quando acertou em cheio a porta lateral de outro coletivo, sem identificação de linha, que vinha na direção oposta.

O motorista da linha Cohab-Metrô Santana ficou preso nas ferragens e foi levado em estado grave para a Santa Casa. Os bombeiros socorreram outras quatro vítimas, uma para a Santa Casa, uma para o Hospital do Mandaqui e duas para o Hospital da Freguesia do Ó, todas com ferimentos leves. O acidente foi registrado no 72º DP (Vila Penteado).