Colisão de ônibus deixa 2 mortos e 22 feridos em SP

Duas pessoas morreram e 22 ficaram feridas após a colisão de dois ônibus numa esquina do bairro Bom Retiro, em São Paulo, na tarde de domingo. Após o choque, os veículos atingiram residências de duas ruas, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Um dos ônibus era fretado e trazia 30 turistas de São Luís, no Maranhão, para fazer compras na capital paulista. A organizadora da excursão, Marionete Aguiar Lima, de 56 anos, morreu no local. Uma passageira do ônibus municipal, Cinthia Lacerda da Silva, de 27 anos, foi a outra vítima.

A polícia investiga o caso e está ouvindo os passageiros e outras testemunhas que presenciaram o acidente. Os dois motoristas foram levados para atendimento em pronto-socorro da região, mas foram logo liberados. Em seus depoimentos, os dois alegaram que o sinal estava verde para a rua em que trafegavam. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o semáforo do cruzamento estava com luz intermitente, mas esse fato pode ter sido uma decorrência do próprio acidente.