Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas na madrugada de ontem, em um acidente entre três carros e uma manada de búfalos no km 415 da BR-386, no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Doze animais escaparam de uma fazenda, invadiram a pista e sete foram atropelados. Alexandro Ferreira Pacheco, de 33 anos, morreu.