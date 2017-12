Colisão de carro em poste deixa quatro vítimas na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um carro bateu em um poste na Avenida Atlântica, antiga Avenida Robert Kennedy, no bairro do Socorro, zona sul da Capital, na manhã deste sábado. Um ciclista também foi atingido pelo veículo, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O Corpo de Bombeiros registra ao menos quatro vítimas no acidente, mas ainda não há confirmação sobre possíveis mortes.

Duas pessoas foram removidas inconscientes, com parada cardiorrespiratória, para o pronto socorro do Hospital Regional Sul. Uma adolescente de 14 anos sofreu uma fratura leve. Não há informações sobre o estado da quarta pessoa atingida.

A colisão ocorreu por volta das 5h30 da manhã. Os veículos permanecem no local, além de viaturas de órgãos de segurança. Há bloqueio no sentido Centro-bairro da avenida Atlântica, que afeta a circulação dos ônibus na região, segundo a SPTrans.