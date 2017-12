Colisão de carretas na Régis Bittencourt deixa oito feridos e trânsito de 24 km

Duas carretas bateram no km 347 da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no Vale do Ribeira, às 5h30 de ontem e interditaram as duas pistas por sete horas. A colisão frontal entre os dois caminhões, que transportavam maçã e madeira, ocorreu às 5h30.

Às 11h15, os dois veículos continuavam pegando fogo e as duas pistas seguiam interditadas. Depois da colisão inicial, outros cinco veículos se envolveram em acidentes na mesma região e oito pessoas ficaram feridas. Até o fim da tarde, a pista tinha 24 km de trânsito lento no sentido São Paulo. Mesmo após a liberação, no início da noite, as filas superavam os 20 quilômetros nos dois sentidos da Régis.