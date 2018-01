Acidentes congestionam Marginal do Tietê e região da Lapa

SÃO PAULO - A Marginal do Rio Tietê, na zona oeste de São Paulo, teve congestionamento das 5h30 até em torno das 7h30 desta quinta-feira, 6, por causa de um acidente que bloqueou duas das três faixas da pista central. Um caminhão colidiu com um carro no sentido da Rodovia Ayrton Senna, entre as Pontes do Limão e Júlio de Mesquita Neto.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma mulher de 44 anos sofreu ferimentos na cabeça e em uma perna. Ela foi conduzida consciente ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia.

Um segundo acidente, no bairro da Lapa, ainda deixa o trânsito carregado entre as zonas oeste e norte no entorno da Marginal. Um carro bateu em um poste na Avenida Ermano Marchetti, próximo à Ponte do Piqueri. Três pessoas ficaram feridas - uma foi encaminhada inconsciente ao Hospital de Clínicas da capital.