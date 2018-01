Coletivo urbano organiza eventos para 'ocupar' Largo da Batata

"A Batata precisa de você". Esse é o lema do grupo coletivo que tem transformado o Largo da Batata, área cinza de Pinheiros, na zona oeste da capital, em ponto de encontro para prática de atividades em grupo. A programação é heterogênea e já ocupa a região nos finais de semana com eventos que vão desde festas e cinema de rua até exposições e feiras de artesanatos.

“A ideia é ensinar que o espaço público é do povo e manter uma estrutura de estar é nossa responsabilidade”, conta a idealizadora do coletivo, a produtora cultural Laura Sorbral, de 29 anos. Frequentadora fiel do largo, Laura conta que acompanha o espaço desde que era estudante. “A praça demorou tanto para ficar pronta que, quando as obras terminaram, tornou-se um vazio de concreto.Eu passava por lá e percebia o desperdício que era a região estar passando por um processo de ocupação predatório urbano. O Largo da Batata tem um perfil incrivelmente heterogêneo de frequentadores, com forte potencial comercial, e está ameaçado porque a região começou a ser elitizada”, conta.

Diante de sua insatisfação, a produtora cultural alugou uma casa em uma das ruas que permeia o largo e deu início ao coletivo A Batata Precisa de você. O grupo atua desde janeiro deste ano com uma agenda compartilhada online em que “qualquer um coloca o que quer fazer e as pessoas vão. Queremos mostrar que todo mundo pode ocupar a praça como quiser”, explica.

Desde que o projeto começou, foram mais de 50 eventos realizados. Tudo ao ar livre, de graça e de fácil acesso - a estação Faria Lima, da linha amarela do metrô fica exatamente no largo.

1ª edição da La Feria Latina

Música, gastronomia e artesanatos latinos devem animar o Largo da Batata neste sábado, 13. A primeira edição da feira que acontece em parceria a Sub Prefeitura de Pinheiros com o coletivo Festival Soy Latino - e é divulgada pelo projeto A Batata Precisa de Você.

Das 12h às 20h, o paulistano encontra pratos cubanos do food truck “Cubanito Caribean Food”, colombianos com o ’Sabores de mi Tierra’, mexicanos com 'La Mexicana’. Para acompanhar o almoço, o food truck 'Los Mendozitos’ também descolarão seu bar itinerante que serve vinhos em taças ou garrafas.

Entre os DJs convidados para embalar a tarde, estão Pancho (Bolívia) com o melhor da salsa, cumbia, merengue, reggaeton, Flávia Durante (Brasil), Dj Bruno Gadelha e Dj Tide.

Serviço

La Feria Latina

1ª Edição

Dia: 13/12/2014 - sábado

Horário: 12h até 20h

Local: Largo da Batata, Av. Faria Lima, Pinheiros, do lado do Mercado Municipal de Pinheiros.

Linha Amarela do Metrô, estação Faria Lima (saída Teodoro Sampaio).

Entrada Livre