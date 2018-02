Coleta de lixo no Brás passará a ser às 7h30 A partir do dia 18, a coleta de lixo será feita às 7h30 no Brás, região central de São Paulo. O anúncio foi feito ontem pela empresa Loga. A mudança da coleta - até agora realizada à noite - foi decidida para evitar o acúmulo de sacos de lixo durante o dia nas calçadas. O novo modelo faz parte das medidas que o secretário de Serviços da Prefeitura, Simão Pedro, havia anunciado em janeiro à Rádio Estadão.