Coleta da Sabesp tem defeito, dizem moradores Especialistas ouvidos pela reportagem apontam que um dos principais motivos que levam moradores a refazer as ligações clandestinas de esgoto após obras de saneamento é a má qualidade da rede de coleta instalada no local. Foi o que aconteceu em outro córrego que consta na lista de totalmente despoluído pelo Córrego Limpo: o Armênio Soares, no Itaim Paulista, zona leste da cidade. Moradores dizem que tiveram de voltar a lançar seu esgoto no córrego porque havia refluxo nos encanamentos feitos pela Sabesp. "O esgoto sempre entupia. E é melhor sujar o rio do que a pia da cozinha", afirma a catadora Cidália Correa do Nascimento.