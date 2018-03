Colégio não tem câmeras de monitoramento

Lellis afirmou que a direção da escola vai divulgar os fatos assim que tiver as informações sobre o que aconteceu. Segundo o advogado, nunca houve atos de vandalismo dentro da escola. Ele garantiu que o colégio é seguro, mas não informou o número de seguranças responsáveis pela vigilância do prédio.

A Escola Adventista informou, em nota, que "a equipe de professores e funcionários está procurando dar toda atenção e apoio à família da vítima".

A Escola Adventista Embu das Artes faz parte do grupo de Colégios Adventistas do Estado de São Paulo, com por 72 unidades. Em funcionamento há seis anos, a unidade de Embu tem 607 alunos e 47 funcionários.

Em entrevista ao portal G1, o padrinho de Miguel, Hélvio Eduardo Paiva, afirmou que os pais do menino decidiram matriculá-lo em um colégio particular por questões de segurança.