Colecionador divulga roubo de 8 quadros do pintor Alfredo Volpi

São Paulo, 5 - Meses após o roubo, um colecionador divulgou imagens dos oito quadros do pintor Alfredo Volpi que foram roubados de sua casa, localizada no Jardim Europa, na zona oeste de São Paulo, em 31 de outubro de 2011, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com a polícia, o dono dos quadros, que quer manter a identidade em sigilo, considera a que a divulgação do caso pode ajudar a recuperar as pinturas.

De acordo com o delegado titular do 15º Distrito Policial, César Saad, o proprietário dos quadros realizou um boletim de ocorrência na data do crime, mas não quis divulgar imagens para não comprometer sua identidade e de sua família. O dono dos quadros roubados mantém a identidade em sigilo.

A SSP afirma que imagens do circuito interno de televisão, do dia do roubo, mostram dois homens entrando na residência acompanhados de um funcionário sequestrado. Os ladrões chegaram no local do assalto em dois veículos, no carro da vítima e em uma caminhonete.

De acordo com as imagens, os homens colocam os oito quadros na caçamba da caminhonete.