Cola em shopping deixa 29 pessoas intoxicadas O gás exalado de uma cola usada para afixar carpetes em uma loja de um shopping de Montes Claros, em Minas, causou intoxicação em 29 pessoas que estavam no local. As vítimas foram encaminhadas para dois hospitais com náuseas, tontura, dificuldade de respirar e dormência nos braços e pernas. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher sofreu convulsões. Na tarde de ontem, duas pessoas continuavam internadas. Ninguém da empresa de carpetes foi encontrado para comentar o problema.