Coisas que eu queria saber aos 21 Em 1971 eu estava no 4º ano de Filosofia na USP, numa faculdade expulsa, pelo Comando de Caça aos Comunistas, da Rua Maria Antonia para a Cidade Universitária. Nunca fui militante, mas tinha ido às passeatas contra a ditadura em 1968, com 18 anos, e às assembleias. Em 1969, tudo acabou. Dos 15 professores do meu departamento, cinco tinham ido embora, havia dois cassados, dois exilados, um estudando fora. Tanto pesadelo deixava pouco lugar para sonhos, mas eu tinha muitos. Lia os marxistas, em especial Althusser, hoje esquecido. Lia Machado de Assis. Queria ser professor na USP, o que acabou acontecendo, anos depois.