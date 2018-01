COI considera a enchente um fato ''extraordinário'' O Comitê Olímpico Internacional (COI) considerou a enchente no Rio um fato "extraordinário" e manifestou solidariedade à cidade. "O Comitê Olímpico Internacional reiterou o seu absoluto apoio ao Rio, entendendo que se trata de um fato meteorológico de natureza extraordinária, que pode acontecer em qualquer cidade do mundo. E demonstrou ainda total satisfação com a rápida mobilização das autoridades públicas da cidade e do Estado", disse o presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, que está em Lausanne, na Suíça, participando de reuniões do COI.