Coeficiente de aproveitamento A administração mede as construções com base no coeficiente de aproveitamento (CA), que determina o tamanho máximo das edificações. O CA básico da cidade varia de 1 a 2, o que significa que toda edificação poderá ter área construída de até uma vez o tamanho do lote ou duas. Para cima disso, instituiu-se um CA máximo que varia de 2 a 4 - ou seja, nesses casos, é possível ter área construída de até quatro vezes a metragem do terreno.