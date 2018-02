Cocaína achada na Itália foi embarcada em SC

A Receita Federal do Brasil informou ontem que o contêiner com 1,7 tonelada de cocaína apreendida no porto de Gioia Tauro, no Sul da Itália, foi embarcado no Porto de Navegantes, em Santa Catarina, e não em Santos, como divulgado pela polícia italiana. A embarcação saiu do Porto de Santos antes de chegar a Navegantes e partiu de Suape (PE) à Europa. Avaliada em 250 milhões, a cocaína estava em um contêiner transportado pelo navio MSC Gemma. A Polícia Federal afirma ter apreendido somente neste ano mais de 4 toneladas da droga destinada ao mercado europeu.