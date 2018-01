Cobrança não espanta passageiro da Linha 4

A nova linha havia sido entregue em 25 de maio e, desde então, funcionava com o embarque gratuito. Com o início da cobrança, a migração para a Linha 2-Verde para quem desembarca na Estação Paulista foi liberada. Até domingo, somente os passageiros que desciam na Estação Consolação podiam trocar de linha. A baldeação é realizada por meio de uma esteira rolante.

"Só fiquei sabendo por um aviso sonoro de um trem que circula pela Linha 2-Verde que a cobrança já estava valendo", afirmou Amora Tiezzi, de 19 anos, estudante de Gastronomia. Nas estações, foram colocados cartazes informando o início da cobrança e a liberação da integração total com a Linha 2-Verde. As mudanças também foram divulgadas por avisos sonoros.

A auxiliar administrativa Elaine Carvalho, de 39 anos, trabalha na Avenida Angélica e começará a utilizar a Estação Paulista para fazer a interligação com a Estação Consolação, da Linha Verde.

"Moro no Jabaquara e venho de metrô todos os dias para o trabalho. Vou começar a usar a integração para a Linha 2. Será mais prático", afirmou ela, que também não sabia da cobrança.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estudante de Arquitetura Paula de Oliveira, de 24 anos, utilizou a nova linha pela primeira vez e, por isso, disse que não sabia do início da cobrança. Ela embarcou na Faria Lima e foi até a Paulista. "Os vagões ainda estavam bem vazios", disse.

A Linha 4 continuará a funcionar entre as 9h e as 15h. Só quando as Estações Butantã e Pinheiros forem inauguradas, o que deve acontecer no fim do ano ou no início de 2011, passará a adotar o horário tradicional do Metrô.