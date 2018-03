Cobrança indevida Estou com problemas sérios com a Comgás. Vendi um apartamento em julho de 2010 e o gás foi religado no meu nome, como se eu tivesse solicitado o serviço. Várias parcelas referentes ao pagamento das taxas desse serviço foram emitidas em meu nome, com o meu CPF. As contas são enviadas para o endereço do apartamento vendido. Já enviei cópia da escritura e do registro comprovando a venda do imóvel para a Comgás, que me informou que a solicitação foi feita por telefone. Mesmo a empresa recebendo a documentação comprovando que na época eu não era mais a proprietária do apartamento, ela se nega a mudar a titularidade do serviço. Acabei sabendo das cobranças por acaso, ao pesquisar na internet informações sobre a conta do meu novo endereço. É uma vergonha que religuem o gás com dados fornecidos por telefone e lancem a cobrança no nome de quem não é mais responsável pelo imóvel. Estou tendo de pagar as contas que não me dizem respeito e cobrá-las do novo proprietário. Algumas estão sendo pagas com atraso. Para agravar a situação, fizeram duas medições erradas no meu novo endereço e as contas foram geradas com valores 10 vezes maiores. Na tentativa de corrigir o engano, colocaram a conta do antigo endereço sob o código do novo endereço. Não aguento mais o descaso e a incompetência dessa empresa.