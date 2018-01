Cobrança indevida No dia 18/3 pedi a mudança de endereço da linha telefônica e do Speedy na central da Telefônica, protocolado e auditado, e fui informada quanto à cobrança da taxa de R$ 94,47 e um prazo de 3 a 10 dias úteis. Esperei o prazo vencer (1.º/4) e fiquei sem telefone e internet no novo apartamento por quase 20 dias. Ao ligar no dia 3/4 para saber quando iriam instalar o serviço, fui informada de que o pedido tinha sido cancelado automaticamente e que, se quisesse a mudança, eles não cobrariam a taxa, mas que eu precisava esperar outros 3 a 10 dias úteis. Quando questionei sobre a cobrança do período em que não houve serviço, fui informada de que isso não seria cobrado. Fiquei de retornar para confirmar e acabei ligando para outra operadora, que ofereceu instalação no próximo dia útil da TV a cabo, internet e telefone, com um prazo de alguns dias para a linha de telefone funcionar. Contratei essa operadora com portabilidade do número do telefone. No dia 5/4 já tinha internet e TV a cabo e no dia 10/4 a linha de telefone já estava funcionando. Fiquei surpresa ao receber, em meados de abril, uma conta da Telefônica referente a 19/3 a 18/4, cobrando a conta integral da linha e do Speedy, além do período em que já tinha feito a portabilidade! Não precisei pagar a conta por causa de um crédito que tinha, mas quero o ressarcimento total dos valores pelos serviços não prestados.