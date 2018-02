Cobrança de pedágio no Rodoanel Sul começa na quarta-feira

SÃO PAULO - Vai começar à zero hora de quarta-feira, 24, a cobrança de pedágio no Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas. A autorização para o início do funcionamento das praças de pedágio será publicada na edição de amanhã do Diário Oficial do Estado e vai prever um valor de R$ 2,50 para veículos de passeio.

Cerca de 70 mil veículos usam o Trecho Sul por dia. O consórcio SPMar, responsável pelo trecho, afirma que até o fim do ano serão instaladas outras cinco antenas de celulares (atualmente há 20), para tentar acabar com uma das principais reclamações na estrada: a falha de sinal.

Na última quarta-feira começou a construção de outro trecho do Rodoanel - o Leste. A obra será feita pelo mesmo consórcio SPMar, que, em contrapartida, poderá explorar não só o pedágio do Trecho Sul como o do novo ramal.

A construção será feita, por enquanto, apenas no primeiro lote, o único que tem as autorizações. Será feito 1,5 quilômetro da rodovia - trecho dez vezes menor do que o inicialmente anunciado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). Ainda faltam licenças para o restante da obra.

A obra do Trecho Leste foi dividida em três lotes. Apenas o primeiro tem a Licença de Instalação (LI), obrigatória para o início das obras. O governo estadual pretende obter a LI dos demais trechos até o fim deste mês.